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التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

صرف تكافل وكرامة
صرف تكافل وكرامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي تكافل وكرامة مليون أسرة

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