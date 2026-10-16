التضامن تفتح باب التسجيل في برنامج تدريب المدربين "TOT" لميسرات دور الحضانة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات من الراغبين فى الاشتراك بالبرنامج التدريبي الخاص بإعداد مدربين (TOT) من ميسرات دور الحضانة والذى يأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال بدور الحضانة.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر مؤهلة من ميسرات دور الحضانة وتعزيز قدراتهن على نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التربوية الداعمة للنمو الشامل للأطفال، بما يسهم في نشر ثقافة الجودة وتحقيق التطوير المستدام لمنظومة الحضانات.

هذا وتتضمن شروط التقدم للبرنامج أن تكون الحضانة حاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت، مع إتاحة المشاركة لكافة حضانات الجمعيات الأهلية، وبالنسبة لحضانات الأفراد، ألا تتجاوز قيمة الاشتراك الشهري 1500 جنيه وألا يزيد سن المتقدمة على 55 عامًا وحاصلة على مؤهل عالٍ تربوي مع التأكيد أن التدريب مجاني بالكامل للمتدربات المقبولات.

ويستهدف البرنامج التدريبي لميسرات دور الحضانة محافظات "بورسعيد – الشرقية – دمياط – مطروح – الغربية – جنوب سيناء"،

ويمكن للراغبات في المشاركة، ممن تنطبق عليهن الشروط، التقديم واستيفاء الاستمارة الإلكترونية على الرابط التالي

https://forms.gle/KNHK65y9Xb9BTJbu8

وذلك لمدة أسبوع واحد فقط من تاريخه.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي الميسرات ممن استوفين الشروط إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة لتطوير مهاراتهن والمساهمة في الارتقاء بجودة خدمات الطفولة المبكرة.