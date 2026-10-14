الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 295

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 295، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وحملت القافلة أكثر من 2,850 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 1,591 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يتجاوز 204 طنًا مستلزمات طبية وأدوية علاجية ومواد إغاثية، فضلًا عن أكثر من 1,085 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ومع اقتراب فصل الشتاء، واصل الهلال الأحمر المصري مد أهالي غزة بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: ما يزيد عن 2,100 بطانية، وأكثر من 440 قطعة ملابس، إلى جانب ما يتجاوز 1,188 خيمة لإيواء الأسر الفلسطينية المتضررة وتوفير المأوى اللازم لها، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.