لو محتارة كيف تتألقين في الطقس المتقلب؟ أسرار إطلالات ما بين الفصول

تشهد هذه الأيام الطقس المتقلب حيث تخرج في الصباح فتجد الجو بارداً، فتضطر لارتداء سترة! وبحلول وقت الغداء، تجد نفسك تحمل هذه السترة وكأنها عبء إضافي. ثم يأتي المساء، فتشعر بحاجتك إليها مجدداً. أهلاً بك في أجواء الفصول الانتقالية.

بالنسبة لمن لا يعرفون هذا المصطلح، يشير "الأسلوب الانتقالي في الملابس" ببساطة إلى كيفية اختيار أزيائك خلال الأشهر الفاصلة و الطقس المتقلب ؛ أي الفترة التي ينتهي فيها الصيف دون أن يحل الشتاء بكامل ثقله. ويعتمد هذا الأسلوب على تنسيق إطلالاتك من طبقات خفيفة يمكنك إضافتها أو نزعها وفقاً لتغير درجات الحرارة على مدار اليوم. فالمعطف الثقيل قد يكون مبالغاً فيه، بينما لا تكفي قطعة واحدة خفيفة (مثل قميص قطني) لمواجهة تقلبات الطقس. إذا أحسنت الاختيار، فستنعم بالراحة طوال اليوم، وستتمكن في الوقت ذاته من الاستفادة القصوى من ملابسك الخاصة بكلا الفصلين.

دليلك لإطلالات خلال الطقس المتقلب

القطع الأساسية التي تحتاجها

لست بحاجة إلى خزانة ملابس جديدة تماماً لهذا الموسم؛ فبضع قطع عملية ومتعددة الاستخدامات ستفي بالغرض.

السترة الجلدية

تمنحك الحماية من الرياح دون ثقل الصوف. وفي هذا الموسم، قدم المصممون تصاميم قصيرة؛ حيث عرضت دار (Balenciaga) سترات جلدية قصيرة تصل إلى مستوى الخصر، وهي تبدو رائعة عند تنسيقها مع السراويل ذات الخصر العالي.

قطعة محبوكة أنيقة

يمنحكِ القميص المحبوك من صوف الميرينو أو الكشمير دفئاً دون إضافة حجمٍ زائد. يمكنكِ ارتداؤه بمفرده في فترة ما بعد الظهر، أو أسفل سترةٍ في المساء.

القميص الكلاسيكي

يصلح القميص القطني ذو الأزرار للارتداء بمفرده، أو تحت سترة، أو حتى مفتوحاً كسترةٍ خفيفة. وقد استندت دارا "برادا" (Prada) و"ميو ميو" (Miu Miu) في جزءٍ كبير من تشكيلتيهما لموسم خريف وشتاء 2026 إلى تصاميم بسيطة لقمصانٍ مصنوعة من قطن البوبلين.

القميص الخارجي (Overshirt)

قطعة أكثر سماكة من القميص العادي وأخف وزناً من السترة. يمكنك ارتداؤها عندما يميل الطقس إلى البرودة، أو ربطها حول خصرك في الأوقات الأكثر دفئاً.

الأحذية: من الجزمات إلى أحذية "اللوافر" (Loafers)

استبدلي الصنادل بجزمات تصل إلى الكاحل أو أحذية "اللوافر". فالأحذية المغلقة تمنحك الدفء، حتى وإن كنتِ ترتدين تنورة.

إتقان أسلوبك في الأزياء

نوّعي في ملمس الأقمشة: ارتداء قطعة محبوكة ذات غرز بارزة فوق تنورة حريرية، أو قطعة جلدية فوق أخرى من القطن الناعم، يضفي لمسة أكثر جاذبية مقارنةً بالاعتماد على خامة واحدة من الرأس إلى القدمين.

اعتمدي أسلوب التدرج اللوني (Tonal Dressing): ارتداء درجات مختلفة من لون واحد — كالجملي، والكريمي، والبني الشوكولاتي — يجعل طبقات ملابسك تبدو متناغمة ومدروسة، بدلاً من مجرد تكديس القطع فوق بعضها.

دعي الإكسسوارات تقوم بالمهمة: يمكن لوشاح، أو قفازات جلدية، أو قبعة أن تؤدي دور طبقة إضافية من الملابس، كما يسهل وضعها في حقيبتك عندما تشرق الشمس.

دروس من منصات العرض

جاء الدرس الأبرز من دار "برادا" (Prada)؛ ففي عرض أزياء خريف وشتاء 2026، ظهرت العارضات في إطلالات متتالية، حيث كنّ يخلعن طبقة واحدة مع كل ظهور، في مشهد يشبه دمى "الماتريوشكا" الروسية. كان ذلك تذكيراً واضحاً بأن كل قطعة ترتدينها كطبقة من ملابسك يجب أن تكون أنيقة ومكتملة بحد ذاتها.

ومن الأفكار الأخرى التي تستحق الاقتباس: السترات ذات الطابع العسكري المزينة بأزرار تشبه الحبال (كما في عرض "خايت" Khaite)، ومعاطف "الترنش" ذات الياقات المرتفعة (من "كالمير" Kallmeyer)، والسترات الرياضية الواقية من الرياح (من "برادا" Prada)، والسترات القصيرة المبطنة بالفرو (من "ميو ميو" Miu Miu).

في نهاية المطاف، من المهم أن تدركي أن أزياء الفترة الانتقالية بين الفصول لا تعني بالضرورة شراء المزيد من الملابس، بل تعني ارتداء ما تملكينينه بالفعل بطريقة أكثر ذكاءً. ابدئي بقطعة أساسية مثل معطف "الترنش" الجيد، وقطعة محبوكة خفيفة، وحذاء مناسب؛ اختاري ملابسك لتناسب أبرد أوقات يومك، ثم انزعي إحدى الطبقات كلما دعت الحاجة.