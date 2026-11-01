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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن مستقبل سفيان بن جديدة ومنصف بقرار مع الأهلي

سفيان بن جديدة و منصف بقرار
سفيان بن جديدة و منصف بقرار
نورهان عادل

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف النادي الأهلي من رحيل الثنائي سفيان بن جديدة ومنصف بقرار، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: لا يوجد تفكير في رحيل سفيان بن جديدة أو منصف بقرار عن الأهلي خلال يناير المقبل».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للمباريات المقبلة، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب فوزه على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراته المقبلة وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر.

أحمد حسن سفيان بن جديدة منصف بقرار فيسبوك

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