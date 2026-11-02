تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة وادي دجلة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى :عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد حسام - مصطفى الزناري - محمد فرج.

خط الوسط: يوسف وائل فرنسي – أحمد حسن – سيف جعفر.

خط الهجوم: شيكوبانزا – ناصر منسي – آدم كايد .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وعمر يسري ومعاذ محمد وزياد مدحت وياسين أحمد موسى ومحمد عبد الونيس وأحمد إبراهيم وأحمد الجفالي.