سهام صالح: الزمالك يستقر على تجديد عقد يوسف الفرنسي لمدة 5 سنوات مقابل مليوني جنيه سنويًا

كشفت الإعلامية سهام صالح عن استقرار إدارة نادي الزمالك على تمديد عقد يوسف الفرنسي، لاعب الفريق، لمدة خمسة مواسم جديدة، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر التي تسعى للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الاتفاق يتضمن حصول اللاعب على مليوني جنيه في الموسم الواحد، ضمن تفاصيل العقد الجديد.

ومن المنتظر أن يتحرك مسؤولو الزمالك لاستكمال إجراءات تجديد التعاقد، بما يضمن استمرار اللاعب داخل القلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم مقبلة.