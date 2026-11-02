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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: وائل جمعة مدافع لن يتكرر في الكرة المصرية.. ولا يجوز مقارنة أي لاعب به

وائل جمعه
وائل جمعه
باسنتي ناجي

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أنه لا يجوز مقارنة أي مدافع باللاعب وائل جمعة، نظرًا لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات مميزة، وما حققه من إنجازات وبطولات جعلته واحدًا من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية.

وائل جمعه 

وأوضح السيد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن وائل جمعة يمتلك مكانة استثنائية في تاريخ كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى صعوبة ظهور مدافع آخر بنفس مستواه وإمكانياته الفنية.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن تجربة وائل جمعة لن تتكرر في الملاعب المصرية، مؤكدًا أنه من الصعب أن يظهر لاعب آخر بنفس القيمة الفنية والتاريخية التي امتلكها مدافع الأهلي السابق.

وائل جمعه الاهلي الزمالك منتخب مصر

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