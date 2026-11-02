باسم مرسي: الأهلي لن يجامل إمام عاشور.. واستمراره مرتبط باحتياجات الفريق

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي لن يجامل إمام عاشور، في ظل الجدل المثار حول موقف اللاعب واستبعاده من المباريات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مشاركة أي لاعب ترتبط بمدى التزامه واحتياج الفريق لخدماته.

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وأوضح مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الأهلي يوجه رسالة واضحة إلى إمام عاشور، مفادها بأن وجوده داخل الفريق ليس مضمونًا، وأن عليه إثبات أحقيته بالمشاركة من خلال الالتزام وتقديم المستوى المطلوب.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن الأهلي لن يتهاون مع أي لاعب، مؤكدًا أن استمرار إمام عاشور ضمن حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة سيتوقف على رؤية الجهاز الفني ومدى احتياجه إلى خدماته، وليس على اسم اللاعب أو مكانته.