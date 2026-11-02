ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر قبل انطلاق الجولة الثانية

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر التي تشهد إقامة مواجهتين قويتين حيث يلتقي الزمالك مع وادي دجلة فيما يخوض الأهلي اختبارا أمام المقاولون العرب في ظل سعي الفرق الأربعة لمواصلة المنافسة على بطاقات التأهل.

وتكتسب مواجهات اليوم أهمية خاصة بعدما كشفت نتائج الجولة الافتتاحية عن بداية قوية لبعض الأندية، مقابل تعثر فرق أخرى تسعى لتدارك موقفها مبكرا وهو ما يزيد من سخونة المنافسة في المجموعات الأربع.

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

تفتتح مواجهات اليوم بلقاء الزمالك ووادي دجلة، المقرر إقامته في الخامسة مساء على استاد السويس في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة؛ إذ يسعى وادي دجلة لتحقيق انتصاره الثاني بعدما افتتح مشواره بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما يتطلع الزمالك لتعويض خسارته أمام زد بثلاثية نظيفة واستعادة توازنه في البطولة.

وفي الثامنة مساء يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، في لقاء مرتقب بين فريقين حققا الفوز في الجولة الأولى؛ حيث اكتسح الأهلي بترول أسيوط بخماسية نظيفة، بينما تفوق المقاولون على الجونة بهدفين دون مقابل، لتصبح المباراة مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة الثالثة.

نتائج الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

شهدت الجولة الأولى نتائج متنوعة، كان أبرزها فوز الأهلي على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، وانتصار زد على الزمالك بثلاثية نظيفة، كما تغلب بيراميدز على القناة بنتيجة 3-2 وفاز المقاولون العرب على الجونة بهدفين دون رد.

وحقق المصري الفوز على سيراميكا بهدف نظيف بينما تفوق مودرن سبورت على البنك الأهلي بهدفين دون مقابل وفاز وادي دجلة على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في حين حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة.

ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر زد جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على وادي دجلة صاحب المركز الثاني بينما تتواجد فرق طلائع الجيش والاتحاد السكندري والزمالك دون رصيد من النقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

يتقاسم مودرن سبورت وبيراميدز صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل فريق، بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الأولى، فيما تحتل أندية سموحة والقناة والبنك الأهلي المراكز التالية دون نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة

يتصدر الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متساويا مع المقاولون العرب بينما تأتي فرق إنبي والجونة وبترول أسيوط دون رصيد، لتمنح مواجهة اليوم فرصة لأحد المتصدرين للانفراد بالقمة.

ترتيب المجموعة الرابعة

ينفرد المصري بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل غزل المحلة وأبو قير للأسمدة المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما ويأتي بتروجت وسيراميكا دون نقاط.

وتحمل الجولة الثانية أهمية كبيرة للأندية الطامحة في حسم التأهل مبكرا خاصة الزمالك الذي يبحث عن تعويض البداية المتعثرة، والأهلي الذي يستهدف مواصلة انتصاراته وتأكيد انطلاقته القوية في البطولة.