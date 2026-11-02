أحمد السيد: استبعاد إمام عاشور فني.. وعليه مراجعة حساباته

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن استبعاد إمام عاشور من قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة جاء لأسباب فنية، وليس بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق.

إمام عاشور

وأوضح السيد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إمام عاشور مطالب بمراجعة حساباته خلال الفترة المقبلة، والتركيز والاهتمام بنفسه، إلى جانب الالتزام بتعليمات النادي والجهاز الفني.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن القلعة الحمراء كيان كبير لا يتوقف على وجود أي لاعب، مهما كانت قيمته الفنية أو أهميته داخل الفريق، مؤكدًا أن مصلحة الأهلي تأتي دائمًا فوق أي اعتبارات فردية.