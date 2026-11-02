باسم مرسي: وائل جمعة أفضل مدافع في تاريخ مصر.. لكن دويدار أفضل موهبة

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بالإمكانات التي يمتلكها وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، مؤكدًا أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية من حيث الأداء والمسيرة والإنجازات التي حققها خلال مشواره الكروي.

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وأوضح مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه يرى أن وائل جمعة يستحق لقب أفضل مدافع في تاريخ مصر، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحمد دويدار أفضل منه من حيث الموهبة والإمكانات الفنية.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن تفضيله لدويدار من ناحية الموهبة يعبر عن وجهة نظره الشخصية، رغم اعترافه بالمكانة الكبيرة التي يحتلها وائل جمعة في تاريخ الكرة المصرية.