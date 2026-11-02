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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومجلس الأهلي سبب أزمات الفريق

بيراميدز والأهلي
بيراميدز والأهلي
حسن العمدة

قال طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، إن بيراميدز هو المرشح الأول لحصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك به نواقص وما يفعله الزمالك حاليا إنجاز في ظل هذه الظروف وقطاع ناشئين الزمالك ممتلئ بالمواهب.

وأضاف: أنا مش موافق على موضوع شركة الكرة لابد أن تكون النسبة الأكبر للنادي، ومدة مجلس الزمالك قاربت على الانتهاء لماذا هذه الفكرة لابد أن يتمهل مجلس الزمالك على موضوع شركة الكرة

وتابع: وكنت أتمنى ان تكون الجمعية في يوم مختلف عن يوم الثلاثاء وبيراميدز هو بطل الدوري الموسم والزمالك يأتي بعده والاهلي يمر بأزمات عديدة سببها مجلس ادارة النادي الاهلي

وواصل: بيان الأهلي الأخير بشأن امام عاشور يوضح ان هناك أزمة مع اللاعب وبيراميدز الأقرب للفوز على الاهلي والونش ومهند لاشين هما الأفضل في الدوري هذا الموسم

طارق السيد بيراميدز الدوري المصري الممتاز الزمالك الاهلي النادي الاهلي

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