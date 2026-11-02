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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للطائرة الشاطئية تفوز على موزمبيق وتتأهل لدور الـ16 بأولمبياد الشباب

منتخب مصر للطائرة الشاطئية
منتخب مصر للطائرة الشاطئية
عبدالله هشام

تواصل البعثة المصرية كتابة فصول جديدة من الحضور المميز في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما حقق منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات فوزًا مستحقًا على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2-0، ليحجز مقعده في دور الـ16، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سلسلة النتائج الطيبة التي تحققها المواهب المصرية في المحفل الأولمبي المقام بالعاصمة السنغالية داكار.

ونجح الثنائي كرمة محمد بدوي ومروة ممدوح في عبور عقبة منتخب موزمبيق، ليواصلا مشوار المنافسة بثبات، ويؤكدا الحضور المصري في منافسات اللعبة، وسط تطلعات بمواصلة الانتصارات والتقدم نحو الأدوار النهائية.

ويأتي تأهل منتخب الشاطئية امتدادًا للبداية الواعدة للبعثة المصرية، التي افتتحت سجلها الذهبي في الدورة عن طريق السباح  زين هشام ، صاحب أول ميدالية ذهبية لمصر في «داكار 2026»، في إنجاز منح المشاركة المصرية دفعة معنوية مبكرة، وفتح شهية الأبطال لمواصلة اعتلاء منصات التتويج.

وتخوض البعثة المصرية منافسات الدورة بقوام يضم 45 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون في 19 لعبة رياضية، وسط آمال كبيرة في تقديم جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وترجمة ما يمتلكونه من مواهب إلى إنجازات تليق بتاريخ الرياضة المصرية.

وتستضيف العاصمة السنغالية داكار منافسات النسخة الحالية، بمشاركة نخبة من المواهب الشابة من مختلف دول العالم، لتواصل مصر رحلتها الأولمبية بطموحات تتجاوز مجرد المشاركة، نحو صناعة الإنجاز وترسيخ حضورها على منصات التتويج.

دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 منتخب الكرة الطائرة منتخب موزمبيق منتخب الشاطئية

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