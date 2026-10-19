اتحاد الكونغ فو الدولي يسلط الضوء على البطلة المصرية سندس سنبل استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية للشباب

سلط الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الضوء على البطلة المصرية سندس سنبل، ضمن نخبة من النجمات الصاعدات على مستوى العالم، استعدادًا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، في مسابقة التشانج تشوان المركب للسيدات (Women's Changquan Combined) وذلك في خطوة جديدة تعكس حجم التطور والنجاح الذي تشهده رياضة الووشو كونغ فو المصرية.

ويأتي هذا الظهور الدولي المشرف انعكاسًا للجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل تطوير منظومة الووشو كونغ فو المصري، تحت قيادة شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

حيث يواصل رئيس الاتحاد، العمل وفق رؤية طموحة تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، ودعم المواهب الواعدة، وإعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الرياضية الدولية، بما يعزز مكانة مصر وريادتها في رياضة الووشو كونغ فو.

ويعد تسليط الاتحاد الدولي الضوء على البطلة سندس سنبل مصدر فخر واعتزاز لأسرة الووشو كونغ فو المصرية، وخطوة جديدة في مسيرة طموحة تستهدف رفع علم مصر عاليًا في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

ويتقدم الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بخالص التمنيات بالتوفيق للبطلة سندس سنبل، مؤكدًا استمرار دعمه لأبطال مصر من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.