غيابات بالجملة في الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة بكأس عاصمة مصر

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا كبيرًا من لاعبيه خلال المواجهة المرتقبة أمام وادي دجلة، المقرر إقامتها اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتضم قائمة الغائبين بداعي الإصابة كلًا من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود بنتايج وأحمد عبد الرحيم إيشو وعدي الدباغ ومحمد السيد ومحمود جهاد، بينما يغيب عمرو ناصر ومحمد إبراهيم بسبب عدم اكتمال جاهزيتهما الفنية.

كما فضل الجهاز الفني إراحة مجموعة من اللاعبين، وهم مهدي سليمان وأحمد فتوح وعمر جابر ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد ومحمد حمد وحسام أشرف وأحمد شريف، في إطار سياسة التدوير خلال منافسات البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الاثنين، عندما يحل ضيفًا عليه ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.