الكرملين: وفد روسيا في المحادثات الثلاثية سيضم رئيس المخابرات العسكرية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ‌لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا ⁠الأسبوع سيضم مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، بالإضافة إلى نائبي وزير الخارجية سيرجي ريابكوف وميخائيل جالوزين.

مباحثات روسيا وأوكرانيا

وأضاف اليوم السبت أن الوفد سيضم أيضا ‌إيجور ⁠كوستيوكوف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، ويوري زيجارلوفسكي أحد كبار ضباط ⁠هيئة الأركان العامة، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين كبار ⁠آخرين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثلاثي في ⁠أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.