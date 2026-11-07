الكرملين: وفد روسيا في المحادثات الثلاثية سيضم رئيس المخابرات العسكرية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا الأسبوع سيضم مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، بالإضافة إلى نائبي وزير الخارجية سيرجي ريابكوف وميخائيل جالوزين.
مباحثات روسيا وأوكرانيا
وأضاف اليوم السبت أن الوفد سيضم أيضا إيجور كوستيوكوف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، ويوري زيجارلوفسكي أحد كبار ضباط هيئة الأركان العامة، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين كبار آخرين.
ومن المقرر عقد الاجتماع الثلاثي في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.