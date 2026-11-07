إبراهيم فايق ينتقد بيان اتحاد الكرة بشأن حسام حسن: احسموا موقفكم

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق بيان اتحاد الكرة بشأن موقفه من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مطالبًا الاتحاد بتوضيح موقفه بشكل صريح وحاسم، سواء بدعم استمرار المدير الفني أو الإعلان عن قرار إقالته وخطته للمرحلة المقبلة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إيه البيان الصايص ده؟.. عايز استقرار؟!.. أعلن موقفك بصراحة من حسام حسن.. استمراره وبالتالي تعلن دعمك له.. أو إقالته وتقولنا خطتك.. إنما إحنا رقصنا على السلم كده؟!».

وأضاف: «ما الناس والإعلام بيدعموا المنتخب ده شيء بديهي.. قولهم بقى موقف المدير الفني إيه؟.. ألف باء بيان في أي أزمة هو إزالة أي لغط أو لبس».

واختتم إبراهيم فايق تصريحاته،قائلًا: «أنت بعدم نفيك إن حسام حسن ماشي أكدت شكوك الناس في رحيله، وإنها مسألة وقت فقط لا غير».

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره، تأتي على رأس أولوياته، باعتباره ممثلاً للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.

اتحاد الكرة يوجه رسالة عاجلة للإعلام والجماهير بشأن منتخب مصر

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه في ضوء ما أثير مؤخراً من أحداث، فإن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من المسئولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة.

وناشد الاتحاد جميع وسائل الإعلام والجماهير المصرية، دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، بما يحقق تطلعات جماهير الكرة المصرية.