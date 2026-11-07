القومي للمرأة ينظم معارض لمنتجات المتدربات بمشاغله في خمس محافظات بالتوازي

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومى للمرأة معارض لمنتجات المتدربات بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والجيزة بالتوازي، وذلك ضمن مبادرة «ولادنا» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وشهدت المعارض عرض مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية التي نفذتها المتدربات خلال مشاركتهن في التدريبات التي ينفذها المجلس بمشاغله، بما يتيح لهن فرصة تسويق منتجاتهن والتعريف بها، وتشجيعهن على مواصلة العمل والإنتاج.

من جانبها، أكدت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن جهود المجلس لا تقتصر على تقديم التدريبات الحرفية، بل تمتد إلى إتاحة الفرص أمام المتدربات للاستفادة من المهارات المكتسبة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأضافت أن المعارض تمثل فرصة مهمة أمام السيدات لعرض إنتاجهن والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يشجعهن على الاستمرار في الإنتاج، ويعزز ثقتهن بقدراتهن، ويفتح أمامهن آفاقًا جديدة لتسويق منتجاتهن وتحقيق عائد اقتصادي منها، بما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

وشهدت المعارض حضور مقررات فروع المجلس بهذه المحافظات، وعدد من عضوات وأعضاء الفروع، الذين حرصوا على دعم المتدربات وتشجيعهن.