حسين عبداللطيف يعلن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين في كأس العالم

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر انطلاقها في قطر يوم 19 نوفمبر الجاري.

حسين عبد اللطيف يعلن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين في كأس العالم:

حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد، عبدالعزيز محمود.

خط الدفاع: محمد السيد، آدم يوسف، أمير حسن، عادل علاء، عزت عبدالمعز، محمد جمال.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، سيف كريم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

خط الهجوم: خالد مختار، أمير أبوالعز، خالد محمود، عبدالعزيز خالد.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال، حيث يستهل مشواره بمواجهة اليونان يوم 19 نوفمبر، قبل لقاء قطر يوم 22 من الشهر نفسه، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 25 نوفمبر.

ويدخل منتخب الناشئين منافسات كأس العالم بمعنويات مرتفعة، بعدما توج مؤخرًا بلقب كأس الخليج 2026، عقب فوزه على الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليحصد اللقب بعد مشوار مميز شهد تحقيق 6 انتصارات متتالية، وتسجيل 25 هدفًا مقابل استقبال هدفين فقط.

كان المنتخب قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الصين برباعية نظيفة في نصف النهائي، قبل أن يحسم المواجهة الختامية أمام الإمارات ويتوج بالبطولة، ليحصل على دفعة معنوية مهمة قبل خوض تحدي المونديال.