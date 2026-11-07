خالد الغندور: من السهل اتهام التحكيم بالظلم.. لكن قانون كرة القدم يحسم الجدل

علّق الإعلامي الرياضي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن بعض القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن الحكم على الحالات لا يجب أن يعتمد على الانطباعات أو اتهام الحكام بالظلم، وإنما يتطلب فهمًا لقانون كرة القدم ومتابعة تفاصيل اللعبة.

وأوضح الغندور، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك حالات تحكيمية تحتاج إلى معرفة القانون قبل إطلاق الأحكام، مشيرًا إلى أن الكرة إذا عادت من لاعب بالفريق المنافس لا تُحتسب تسللًا، كما أن وجود إعاقة واضحة للاعب داخل منطقة الجزاء يستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأضاف أن إطلاق الأحكام واتهام الحكام بالظلم أمر سهل، لكن الأهم هو مشاهدة الحالات وفهم تفاصيلها وفقًا لقانون كرة القدم، مشددًا على أن الحقيقة تكون واضحة عندما يتم التعامل مع الوقائع دون أغراض أو انحيازات.



