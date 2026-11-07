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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير الشباب والرياضة بالقليوبية تتفقد مركز التنمية الشبابية بالخانكة وتوجه باستغلال المساحات غير المستغلة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرت الدكتورة إيمان رمضان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية بالخانكة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء والمترددين على المركز.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ هاني راميس، مدير إدارة شباب الخانكة، حيث شملت الجولة تفقد المنشآت والملاعب والمرافق المختلفة، ومتابعة انتظام الأنشطة ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة، إلى جانب الوقوف على مستوى النظافة وأعمال الصيانة.
وخلال الجولة، وجهت الدكتورة إيمان رمضان إدارة المركز بضرورة استغلال المساحة غير المستغلة أمام الملاعب في إنشاء ملعب بادل، بما يسهم في إضافة نشاط رياضي جديد، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز، وتعظيم موارده وإمكاناته، كما وجهت بسرعة صيانة منطقة ألعاب الأطفال والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، للحفاظ على سلامة المترددين وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.
وأكدت مدير المديرية أهمية العمل على تنويع الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية، بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات العمرية، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة داخل المركز، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات للأعضاء والمترددين.
وأوضحت أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة المديرية للمتابعة المستمرة وتقييم الأداء داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لا يقتصر دورها على ممارسة الرياضة فقط، بل يمتد إلى تنمية مهارات النشء والشباب واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.
وشددت على أن تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء يمثلان أولوية في عمل المديرية، مع ضرورة سرعة تنفيذ التوجيهات ومتابعة أعمال التطوير والصيانة، وعدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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