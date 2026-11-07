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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن إسقاط طائرات أمريكية بدون طيار من طراز «ريبر» فوق منطقة قشم

إيران
إيران
محمد على

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق الجزيرة، ليصل بذلك عدد الطائرات التي أسقطها من هذا الطراز إلى 16 طائرة.



أفادت قناة “برس تي في” الإيرانية، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين أمريكيتين من طراز MQ-9 Reaper فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وذكرت النسخة الإنجليزية من قناة الميادين، نقلاً عن الجيش الإيراني، إسقاط طائرة من طراز MQ-9 فوق الجزيرة، وقالت إن الجيش وضع الحصيلة التراكمية لهذا الطراز بأكثر من 56.

في وقت سابق، نقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية عن شهود عيان قولهم إن “قذيفتين أصابتا منطقة سوزا في جزيرة قشم”.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يراقب تحركات الجيش الأمريكي وأنماط طيران الطائرات بدون طيار، مدعياً ​​أن "الإخفاقات المتكررة لقيادة الأدميرال براد كوبر مستمرة".

كما أفاد الحرس الثوري باستخدام الحرب الإلكترونية للسيطرة على طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQM-170 وإسقاطها فوق مدينة قشم.

وفي بيان منفصل، قال الحرس الثوري إن وحدة الحرب الإلكترونية البحرية التابعة له سيطرت على طائرتين أمريكيتين بدون طيار من طراز LUCAS وأسقطتهما سالمتين.

ورغم ارتفاعه منذ أشهر، وصل سعر خام برنت إلى 100.75 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 2.5% عن سعر التسوية يوم الخميس، حيث أدت حوادث ناقلات النفط الجديدة بالقرب من مضيق هرمز إلى تجدد المخاوف بشأن الإمدادات.

وأفادت مصادر إعلامية، نقلاً عن عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن خمس سفن على الأقل أبلغت عن حوادث منذ يوم الأحد الماضي. 

الحرس الثوري مسيرة أمريكية طراز MQ 1 ايران

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