قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج
ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
كيف يسهم اعتماد المنشآت الصحية في حصول المواطن على رعاية آمنة؟
تقرير صادم يهز الجيش الألماني .. 40% من المُجندات تعرّضن لانتهاكات جنسية ووزير الدفاع يتوعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لوسيد في الصدارة وبورشه بالمركز الثاني.. تعرف على أفضل 10 علامات سيارات في 2026

لوسيد
لوسيد
كريم عاطف

كشفت نتائج أحدث تقييمات مجلة "كار آند درايفر" الأمريكية عن قائمة أفضل 10 علامات تجارية في صناعة السيارات لعام 2026، والتي شهدت تفوقا لافتا لشركات السيارات الكهربائية والفاخرة، بعدما نجحت العلامة الأمريكية لوسيد في انتزاع المركز الأول، متقدمة على أسماء عالمية عريقة، أبرزها بورشه الألمانية.

واعتمد التصنيف على متوسط تقييمات السيارات التابعة لكل علامة، وفقا لاختبارات الأداء والتجارب العملية على الطرق، إلى جانب مقارنة كل طراز بمنافسيه داخل الفئة نفسها، على مقياس يصل إلى 10 درجات.

وجاءت لوسيد في المركز الأول بتقييم كامل بلغ 10 درجات، مستفيدة من الأداء المميز لطرازي "إير" السيدان الفاخرة و"غرافيتي" الرياضية متعددة الاستخدامات، اللذين حصدا أيضا مكانا ضمن قائمة أفضل 10 سيارات لعام 2026. وأشاد فريق المجلة بقدرات غرافيتي، خاصة مدى القيادة وسرعة الشحن والتسارع والمناورة، فضلا عن المساحات الداخلية ومستويات التجهيز.

وحلت بورشه الألمانية في المركز الثاني بمتوسط 9.8 درجة، مدعومة بنجاح طرازاتها المختلفة، وفي مقدمتها 911 التي حصلت على التقييم الكامل، بفضل قدراتها الرياضية ودقة التحكم، إلى جانب كايين وماكان وتايكان.

وجاءت ريفيان الأمريكية ثالثة بمتوسط 9.2 درجة، بينما احتلت جينيسيس الكورية المركز الرابع بـ9.1 درجة، تلتها هوندا في المركز الخامس بمتوسط 9 درجات، بالتساوي مع فولكس فاغن الألمانية.

واستحوذت بي إم دبليو وفورد على المركز السابع بمتوسط 8.9 درجة لكل منهما، بينما جاءت هيونداي ومازدا في المركزين التاليين بمتوسط 8.8 درجة.

لكن هذه النتائج تختلف عن تصنيف منظمة "كونسيومر ريبورتس" الذي يضع الاعتمادية ورضا المالكين والسلامة ضمن معاييره، حيث تصدرت سوبارو القائمة بـ82 نقطة، تلتها بي إم دبليو، ثم بورشه، وهوندا وتويوتا.

وكشفت المقارنة عن تباينات مهمة؛ إذ جاءت جينيسيس في المركز الخامس عشر لدى المنظمة، وريفيان في المركز السادس والعشرين، رغم تفوقهما في تقييمات كار آند درايفر. كما تصدرت ريفيان قائمة رضا المالكين رغم تراجعها في الاعتمادية.

واحتلت جيب المركز الأخير للعام الثالث على التوالي، بينما لم تدخل لوسيد تصنيف كونسيومر ريبورتس لعدم توافر طرازين حاليين على الأقل يستوفيان شروط المشاركة.

كار آند درايفر أفضل 10 علامات تجارية علامات تجارية صناعة السيارات السيارات الكهربائية العلامة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

طلاب المدارس

رايحة أزور النبي محمد.. طلاب يحتفلون بمعلمتهم قبل سفرها لأداء العمرة

الطماطم

أزمة الطماطم المصرية في تونس.. نقيب الفلاحين يكشف حقيقة الصادرات وحجم الإنتاج السنوي

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة.. غدا سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش

بالصور

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد