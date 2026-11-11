لوسيد في الصدارة وبورشه بالمركز الثاني.. تعرف على أفضل 10 علامات سيارات في 2026

كشفت نتائج أحدث تقييمات مجلة "كار آند درايفر" الأمريكية عن قائمة أفضل 10 علامات تجارية في صناعة السيارات لعام 2026، والتي شهدت تفوقا لافتا لشركات السيارات الكهربائية والفاخرة، بعدما نجحت العلامة الأمريكية لوسيد في انتزاع المركز الأول، متقدمة على أسماء عالمية عريقة، أبرزها بورشه الألمانية.

واعتمد التصنيف على متوسط تقييمات السيارات التابعة لكل علامة، وفقا لاختبارات الأداء والتجارب العملية على الطرق، إلى جانب مقارنة كل طراز بمنافسيه داخل الفئة نفسها، على مقياس يصل إلى 10 درجات.

وجاءت لوسيد في المركز الأول بتقييم كامل بلغ 10 درجات، مستفيدة من الأداء المميز لطرازي "إير" السيدان الفاخرة و"غرافيتي" الرياضية متعددة الاستخدامات، اللذين حصدا أيضا مكانا ضمن قائمة أفضل 10 سيارات لعام 2026. وأشاد فريق المجلة بقدرات غرافيتي، خاصة مدى القيادة وسرعة الشحن والتسارع والمناورة، فضلا عن المساحات الداخلية ومستويات التجهيز.

وحلت بورشه الألمانية في المركز الثاني بمتوسط 9.8 درجة، مدعومة بنجاح طرازاتها المختلفة، وفي مقدمتها 911 التي حصلت على التقييم الكامل، بفضل قدراتها الرياضية ودقة التحكم، إلى جانب كايين وماكان وتايكان.

وجاءت ريفيان الأمريكية ثالثة بمتوسط 9.2 درجة، بينما احتلت جينيسيس الكورية المركز الرابع بـ9.1 درجة، تلتها هوندا في المركز الخامس بمتوسط 9 درجات، بالتساوي مع فولكس فاغن الألمانية.

واستحوذت بي إم دبليو وفورد على المركز السابع بمتوسط 8.9 درجة لكل منهما، بينما جاءت هيونداي ومازدا في المركزين التاليين بمتوسط 8.8 درجة.

لكن هذه النتائج تختلف عن تصنيف منظمة "كونسيومر ريبورتس" الذي يضع الاعتمادية ورضا المالكين والسلامة ضمن معاييره، حيث تصدرت سوبارو القائمة بـ82 نقطة، تلتها بي إم دبليو، ثم بورشه، وهوندا وتويوتا.

وكشفت المقارنة عن تباينات مهمة؛ إذ جاءت جينيسيس في المركز الخامس عشر لدى المنظمة، وريفيان في المركز السادس والعشرين، رغم تفوقهما في تقييمات كار آند درايفر. كما تصدرت ريفيان قائمة رضا المالكين رغم تراجعها في الاعتمادية.

واحتلت جيب المركز الأخير للعام الثالث على التوالي، بينما لم تدخل لوسيد تصنيف كونسيومر ريبورتس لعدم توافر طرازين حاليين على الأقل يستوفيان شروط المشاركة.