أمين عام الجامعة العربية: غزة تعاني نقصا حادا في الدواء والماء والغذاء نتيجة الممارسات الإسرائيلية

أكد نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية، أن قطاع غزة يعاني إنسانيا جراء السياسة التي تنتهجها إسرائيل ضده، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال أمين عام جامعة الدول العربية، إن غزة تعاني نقصا حادا في الدواء والماء والغذاء نتيجة الممارسات الإسرائيلية.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية، أن السيول دمرت 40 ألف مأوى للنازحين و70 ألف خيمة وألحقت أضرارا بأكثر من 200 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

ودعا أمين عام جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة.