لبلبة تحتفي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ47 وتوجه رسالة لـ حسين فهمي

حرصت الفنانة لبلبة على مشاركة جمهورها أجواء حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته أمس، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وثقت من خلالها مشاركتها في الحدث السينمائي.

وأعربت لبلبة عن سعادتها بالمهرجان، ووجهت التهنئة للقائمين عليه، قائلة: «من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ47، كل سنة ومهرجان القاهرة طيب وبخير، تحياتي للأستاذ حسين فهمي».



انطلقت فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، برئاسة الفنان حسين فهمى، تحت عنوان «خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة»، احتفاءً بمرور نصف قرن على تأسيس المهرجان عام 1976، واستعادة لمسيرة امتدت عبر خمسة عقود، شهدت مشاركة أجيال متعاقبة من صناع السينما، وقدمت تجارب من مختلف أنحاء العالم، وأسهمت فى ترسيخ مكانة القاهرة على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 145 فيلمًا وعملًا سينمائيًا من 64 دولة وجهة إنتاج، تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة والتجارب السينمائية الغامرة، إلى جانب 109 عروض أولى بمستوياتها المختلفة، فى برنامج يضم مسابقات وأقسامًا متنوعة، ويستهدف إتاحة مساحة لعرض تجارب سينمائية من مدارس وثقافات متعددة، ودعم المواهب الجديدة، وفتح قنوات للتواصل بين صناع الأفلام والجمهور.