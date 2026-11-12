آسر ياسين يحتفل بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي: أهم جائزة من أجمل مهرجان

عبّر الفنان آسر ياسين عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت أمس، مؤكدًا اعتزازه بهذا التقدير من أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة.

وشارك آسر ياسين جمهوره صورة من لحظة تكريمه، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وأرفقها بتعليق قال فيه: «النهاردة استلمت أهم جايزة من أجمل مهرجان.. الحم





ومنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان آسر ياسين جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته الفنية وتنوع اختياراته التمثيلية، والأدوار التي قدمها في السينما المصرية، واهتمامه بتفاصيل الشخصيات وأبعادها النفسية والإنسانية.

وبدأت علاقة آسر ياسين بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي خلال دراسته الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل مشاركته في عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «بيت من لحم»، ثم ظهوره في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «قلب حبيبة» مع الفنانة سهير البابلي.

وقدم ياسين خلال مشواره مجموعة من الأفلام التي تنوعت بين الدراما والتشويق والسينما المستقلة، من بينها «زي النهارده» للمخرج عمرو سلامة، و«الوعد» للمخرج محمد ياسين، و«رسائل البحر» للمخرج داوود عبد السيد، و«فرش وغطا» للمخرج أحمد عبد الله، و«أسوار القمر» للمخرج طارق العريان، و«تراب الماس» للمخرج مروان حامد.

