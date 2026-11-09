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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة اكتشاف أبو السعود الأبياري للفنانة لبلبة ومنح الزعيم أول بطولة

أبو السعود الأبياري
أبو السعود الأبياري
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1910، ورحل عن عالمنا في 17 مارس عام 1969، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

أبو السعود الإبياري، هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأفلام التي كتبها للسينما المصرية، والتي تجاوز عددها أكثر من 500 فيلم، وهو ما يعادل 17% من أرشيف السينما المصرية تقريبا.

أعمال أبو السعود الإبياري

تظل المنطقة الأكثر توهجا في مشوار الإبياري هو ما كتبه من أفلام الكوميدية، والتي كان من خلالها القاسم المشترك في معظم أفلام إسماعيل يس ومحمد فوزي وفريد الأطرش، والتي اعتمد فيها علي أسلوب السهل الممتنع، وقدرته الفذة في إضحاك الناس، وإلى جانب إتقانه لخلق الصور، وابداع شخصيات مصرية أصيلة، كانت موهبته في كتابة الحوار السلس، وتأليف إفيهات لا تتأثر طزاجتها بعوامل الزمن، ومنها .. "يا صفايح السمنة السايحة، ويا براميل القشطة النايحة، يا حلو يا لوز".. من فيلم لو كنت غني لعبد الفتاح القصري وبشارة واكيم، و"هيا بنا هيا بنا لنستحم كلنا".. من فيلم ليالي الحب لعبد الحليم حافظ، و"دهأنا جنب منك أبقى مارلين مونرو" من فيلم سكر هانم لعبد المنعم إبراهيم.

أبو السعود الإبياري واكتشاف النجوم

كان لـ أبو السعود الإبياري الفضل في اكتشاف الفنانة لبلبة، وهو من أطلق عليها هذا الاسم الفني حيث كانت شقية وسريعة البديهة وهي صغيرة، وهو أيضًا من أعطى أول بطولة لـ عادل إمام وميرفت أمين في حياتهم الفنية من خلال فيلم "البحث عن فضيحة".

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