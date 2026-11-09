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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز العبور يتفقد الحي الثاني لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة والتجميل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، جولة ميدانية بالحي الثاني، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للسكان، والتأكد من الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.


وشملت الجولة متابعة أعمال صيانة المسطحات الخضراء والزراعة، وشبكات الإنارة، ومستوى النظافة العامة بالشوارع والطرق والأرصفة والمساحات البينية بين العمارات السكنية، إلى جانب متابعة أعمال رفع المخلفات.
 

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتجميل، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأكد أن الارتقاء بمستوى الخدمات بالأحياء السكنية يأتي على رأس أولويات العمل بالجهاز، بما يسهم في توفير بيئة حضارية تليق بسكان مدينة العبور.
 

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس محمد عماد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومديرو الإدارات التنفيذية المعنية، ومسؤولو شركات النظافة والتشغيل والصيانة.

القليوبية محافظة القليوبية جولة ميدانية العبور رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

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