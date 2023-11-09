عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. أبو السعود الإبياري اكتشف لبلبة وفتح باب النجومية للزعيم

أبو السعود الإبياري
أبو السعود الإبياري

يحل اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1910، ورحل عن عالمنا في 17 مارس عام 1969، عن عمر يناهز الـ 58 عاما. 

أبو السعود الإبياري، هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأفلام التي كتبها للسينما المصرية، والتي تجاوز عددها أكثر من 500 فيلم، وهو ما يعادل 17% من أرشيف السينما المصرية تقريبا واليوم تحل ذكرى رحيله. 

 

أعمال أبو السعود الإبياري

تظل المنطقة الأكثر توهجا في مشوار الإبياري هو ما كتبه من أفلام الكوميدية، والتي كان من خلالها القاسم المشترك في معظم أفلام إسماعيل يس ومحمد فوزي وفريد الأطرش، والتي اعتمد فيها علي أسلوب السهل الممتنع، وقدرته الفذة في إضحاك الناس، وإلى جانب إتقانه لخلق الصور، وابداع شخصيات مصرية أصيلة، كانت موهبته في كتابة الحوار السلس، وتأليف إفيهات لا تتأثر طزاجتها بعوامل الزمن، ومنها .. "يا صفايح السمنة السايحة، ويا براميل القشطة النايحة، يا حلو يا لوز".. من فيلم لو كنت غني لعبد الفتاح القصري وبشارة واكيم، و"هيا بنا هيا بنا لنستحم كلنا".. من فيلم ليالي الحب لعبد الحليم حافظ، و"ده أنا جنب منك أبقى مارلين مونرو" من فيلم سكر هانم لعبد المنعم إبراهيم.

 

أبو السعود الإبياري واكتشاف النجوم 

كان لـ أبو السعود الإبياري الفضل في اكتشاف الفنانة لبلبة، وهو من أطلق عليها هذا الاسم الفني حيث كانت شقية وسريعة البديهة وهي صغيرة، وهو أيضًا من أعطى أول بطولة لـ عادل إمام وميرفت أمين في حياتهم الفنية من خلال فيلم "البحث عن فضيحة".

 

 

أبو السعود الإبياري أعمال أبو السعود الإبياري لبلبة عادل إمام ذكرى أبو السعود الإبياري ذكرى ميلاد أبو السعود الإبياري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. قصة معاناة أحمد خليل مع كورونا وأصعب مشهد بحياته

في ذكراه.. سر استبعاد حمدي أحمد بمسرحية ريا وسكينة وتفاصيل مرضه

من 5 أغان.. روتانا تطرح ألبوم الخزامي لـ ناتاشا

فى عيد ميلاده| سر ارتداءه بدلة مرصعة بالماس .. قصة محاولة قتل خالد سليم ومرضه

حكاية روحى فيك الحلقة 2 .. عائشة بن أحمد تتزوج محمد الكيلانى عرفيا

بطولة نور الشريف.. حسنى صالح يفجر مفاجأة عن فيلم الإسكندراني لخالد يوسف

أول تعليق من نسرين طافش على شائعات حكم حبسها

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

ترشيحاتنا

رضا البلتاجي: طرد أحمد توفيق في مباراة الزمالك صحيح

سيناتور أمريكي: حصيلة الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدًا

إبراهيم عيسى: اليمين الصهيوني عايز يضرب الشعب الفلسطيني بالنووي

دعاء صلاة الفجر للزواج.. اغتنمي 8 كلمات يرزقك الله بالزوج الصالح

عمرو الحديدي: قندوسي يتطور مستواه ويجب استمراره لنهاية الموسم

تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في هذا الموعد.. وزير النقل يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لا يصدق لدهس أم لطفلها في مدينة بيلاروسية.. شاهد

ملابس كاجوال غريبة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها | شاهد

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

فيديو

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ