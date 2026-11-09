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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عماد كمال: أحضر دويتو غنائي مفاجأة مع حمادة هلال.. خاص فيديو

الفنان عماد كمال
الفنان عماد كمال
أوركيد سامي

كشف الفنان والملحن عماد كمال، خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس تعاونه مع حمادة هلال في أغنية «المصريين»، معربًا عن سعادته الكبيرة بنجاح العمل والتفاعل الذي حققه لدى الجمهور، خاصة بعد مشاركته في الندوة الخاصة بحرب أكتوبر، والتي وصفها بأنها من الندوات المهمة للغاية.

وأكد عماد كمال أنه تولى تلحين أغنية «المصريين»، بينما قدمها حمادة هلال بصوته، مشيرًا إلى أن التجربة كانت مميزة بالنسبة له، لا سيما أنها أغنية وطنية تحمل رسالة مهمة وتعبر عن مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وأضاف أن سعادته لم تقتصر على التعاون الفني مع حمادة هلال، بل امتدت إلى ردود فعل الجمهور وتفاعله مع الأغنية، مؤكدًا أن وصول العمل إلى الناس ومشاركته في مناسبة وطنية مهمة مثل ندوة حرب أكتوبر يمثلان مصدر فخر وسعادة بالنسبة له.

عماد كمال يكشف مفاجأة عن دويتو جديد مع حمادة هلال

وفجر عماد كمال مفاجأة فنية خلال اللقاء، معلنًا عن تحضيره حاليًا لدويتو غنائي جديد يجمعه بحمادة هلال، موضحًا أن هناك مشروعًا فنيًا يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية، وأنهما يفاضلان بين أغنيتين لاختيار الأنسب لتقديمه للجمهور.

وأشار إلى أن الاختيار يدور بين أغنية درامية تحمل طابعًا عاطفيًا، وأغنية أخرى مبهجة ومليئة بالطاقة الإيجابية، لافتًا إلى أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن، حيث يجري التفكير في طبيعة الأغنية التي ستكون أكثر ملاءمة للتجربة الفنية الجديدة.

وأوضح عماد كمال أن طرح الدويتو المنتظر سيكون خلال موسم الصيف، في خطوة يتطلع إليها الطرفان، خاصة أن العمل يجمع بين تجربة التلحين والأداء الغنائي في تعاون جديد يحمل مفاجأة لجمهور حمادة هلال ومحبي الموسيقى.

عماد كمال: حمادة هلال نجم مميز وقادر

وتحدث عماد كمال عن حمادة هلال، معربًا عن تقديره الكبير له على المستويين الفني والإنساني، مؤكدًا أنه نجم مميز ويمتلك قدرات فنية كبيرة، إلى جانب شخصيته المحترمة وتعامله الراقي مع المحيطين به.

وأشار إلى أن حمادة هلال يتمتع بموهبة واضحة وقدرة على تقديم أعمال متنوعة تصل إلى الجمهور، وهو ما يجعله من النجوم الذين يمتلكون بصمة خاصة في الساحة الغنائية والفنية.

حكاية طريفة عن لقاءات عماد كمال بحمادة هلال

وروى عماد كمال خلال اللقاء قصة لافتة جمعته بالنجم حمادة هلال، موضحًا أنه التقاه أربع مرات فقط على مدار حياته، إلا أن الأمر الذي لفت انتباهه أن جميع هذه اللقاءات كانت تتزامن مع وقت صلاة المغرب.

وقال إن هذه المصادفة تكررت في كل مرة يلتقي فيها بحمادة هلال، وهو ما ترك لديه انطباعًا مميزًا عن شخصية النجم، خاصة أنه كان يحرص على أداء الصلاة والاهتمام بواجباته الدينية.

وأكد عماد كمال أن حمادة هلال يتمتع بشخصية محترمة ومتدينة، إلى جانب كونه فنانًا مبدعًا يمتلك موهبة وقدرات فنية مميزة، مشيرًا إلى أن هذه الصفات جعلته يكن له كل التقدير والاحترام.

واختتم عماد كمال حديثه بالتعبير عن سعادته بالتعاون مع حمادة هلال في أغنية «المصريين»، مؤكدًا تطلعه إلى تقديم الدويتو الغنائي الجديد خلال موسم الصيف، ومتمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنتظر.

الفنان عماد كمال اخبار الفن نجوم الفن

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