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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. انطلاق فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بلقاءين مع ماتيو جاروني ومدحت العدل

المخرج الإيطالي ماتيو جاروني
المخرج الإيطالي ماتيو جاروني
أحمد البهى

تنطلق اليوم الخميس أولى فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، بلقاءين مع المخرج الإيطالي ماتيو جاروني والسيناريست مدحت العدل، الحاصلين على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي لأيام الصناعة يوم السبت 14 نوفمبر، في دورة تتزامن مع الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976.
 

وأكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن «أيام القاهرة لصناعة السينما» تمثل امتدادًا أساسيًا لدور المهرجان في دعم السينما وصُنّاعها، وقال: «على مدار خمسين عامًا، كان مهرجان القاهرة مساحة للقاء السينمائيين وتبادل الأفكار والتجارب، واليوم نعمل على تطوير هذا الدور من خلال برنامج مهني يجمع الخبرات الكبيرة بالمواهب الجديدة، ويفتح أمام صُنّاع الأفلام فرصًا للتعلم والتعاون وتطوير مشروعاتهم. ونؤمن بأن الاحتفاء بتاريخ المهرجان يكتسب قيمته الحقيقية من قدرتنا على الاستثمار في مستقبل السينما، ودعم الأجيال التي ستصنع حكاياتها المقبلة».


وتقدم «أيام القاهرة لصناعة السينما» هذا العام برنامجًا مهنيًا متنوعًا يجمع بين المحاضرات السينمائية المتخصصة (Masterclasses)، واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية، إلى جانب ورش العمل والبرامج التدريبية، وتوقيع بروتوكولات التعاون والإعلان عن جوائز خاصة، في إطار جهود المهرجان لتطوير مهارات العاملين بالصناعة، وتوسيع فرص التواصل وتبادل الخبرات بين السينمائيين المصريين والعرب والدوليين.
وتبدأ الفعاليات بلقاء مفتوح مع المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة السابعة والأربعين، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره إيسي أسيب. ويتناول اللقاء أبرز محطات مسيرته السينمائية، ورؤيته الإخراجية، وتجاربه في بناء العوالم والشخصيات على الشاشة.
ويعقبه على المسرح نفسه لقاء مع السيناريست مدحت العدل، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تديره الناقدة ناهد صلاح، ويستعرض خلاله تجربته في الكتابة السينمائية والدرامية، وأبرز المحطات التي شكلت مسيرته الإبداعية، وعلاقته بتحولات صناعة السينما المصرية على مدار العقود الماضية.


ويتضمن البرنامج خلال الأيام التالية لقاءات مع عدد من أبرز صُنّاع السينما المصرية والعالمية، من بينهم الفنان آسر ياسين، الحاصل على جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة السابعة والأربعين، والمخرج والكاتب الإسباني أوليفر لاشيه، والمخرج رامي إمام، إلى جانب نخبة من المخرجين والمنتجين والمتخصصين، في لقاءات تتيح التعرف على تجارب إبداعية ومهنية متنوعة، ومناقشة أساليب العمل والتحديات التي تواجه السينمائيين في مختلف مراحل صناعة الأفلام.


كما يشهد البرنامج مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول قضايا الصناعة وتحولاتها، من بينها جلسة بعنوان «من الرسائل العائلية إلى الأوسكار: فيلم "القصص" لأبو بكر شوقي يمثل مصر في الأوسكار»، بمشاركة المخرج أبو بكر شوقي، والفنانين أمير المصري وصبري فواز وأحمد كمال، وهند رضوان، ويديرها الناقد رامي عبد الرازق. وتتناول الجلسة رحلة الفيلم من الفكرة والتجربة الشخصية إلى الشاشة، وصولًا إلى اختياره لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.


وفي إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان، تُعقد جلسة بعنوان «خمسون عامًا على السجادة الحمراء: ماذا قدّم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟»، بمشاركة الفنان حسين فهمي، والمنتج محمد حفظي، والكاتب الصحفي شريف الشوباشي، وتديرها الكاتبة الصحفية علا الشافعي. وتستعرض الجلسة مسيرة المهرجان وعلاقته بتطور المشهد السينمائي المصري والعربي، وتأثيره في أجيال متعاقبة من صُنّاع الأفلام، وما شهدته هذه العلاقة من تحولات على مدار خمسة عقود.


من جانبه، قال الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير «أيام القاهرة لصناعة السينما»، إن البرنامج ينطلق هذا العام من رؤية تستهدف بناء مساحة مهنية متكاملة تجمع مختلف أطراف الصناعة، وتتيح حوارًا مباشرًا بين أصحاب الخبرات والأجيال الجديدة، يتناول التجارب الإبداعية والتحديات العملية والفرص المتاحة أمام صُنّاع السينما في المنطقة.


وأضاف أن تنوع الفعاليات بين اللقاءات المتخصصة والجلسات النقاشية والورش التدريبية واتفاقيات التعاون والجوائز يعكس طبيعة العمل المطلوب لتطوير الصناعة على مستويات متعددة، تبدأ بتنمية المهارات وتبادل المعرفة، وتمتد إلى دعم المشروعات وفتح مسارات للإنتاج المشترك والتواصل مع المؤسسات والجهات الداعمة.


وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للاحتكاك المباشر بالمحترفين والتعرف على آليات العمل في مختلف تخصصات الصناعة تمثل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، بما يساعد المشاركين على تطوير مشروعاتهم وبناء علاقات مهنية مستدامة، ويعزز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في مستقبل السينما العربية.


وتأتي فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» في إطار استراتيجية المهرجان لتعزيز دوره المهني إلى جانب برنامجه الفني، من خلال توفير منصة تجمع المبدعين والعاملين في مختلف تخصصات الصناعة، وتشجع التعاون وتبادل المعرفة، وتواكب التحولات الإبداعية والتقنية والاقتصادية التي يشهدها القطاع السينمائي.


عن أيام القاهرة لصناعة السينما


انطلقت «أيام القاهرة لصناعة السينما» عام 2018، ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوصفها المنصة المهنية للمهرجان، المعنية بدعم صناعة السينما في مصر والعالم العربي وأفريقيا، وتعزيز التعاون مع المجتمع السينمائي الدولي.
وتقدم الأيام مجموعة من البرامج والمبادرات المهنية التي تستهدف تطوير المشروعات السينمائية، وتنمية مهارات صُنّاع الأفلام، وتوسيع فرص التمويل والإنتاج المشترك والتوزيع، من خلال ملتقى القاهرة السينمائي، وسوق القاهرة السينمائي، واللقاءات المتخصصة والورش التدريبية والجلسات النقاشية، بما يتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من العاملين بالصناعة.


عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي


تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية.
ويواصل المهرجان دوره منصةً دوليةً لعرض التجارب السينمائية المتنوعة، ودعم المواهب وصُنّاع الأفلام، وتعزيز الحوار الثقافي والفني، إلى جانب الإسهام في تطوير صناعة السينما من خلال برامجه ومبادراته المهنية.

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