اليوم.. عرض فيلم «البرانية» ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يعرض اليوم، الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم المصري “البرانية”.

ومن المقرر عرض الفيلم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم في قرية البرّانية بمحافظة المنوفية، حيث تعيش «أمل»، وهي امرأة حامل، وسط عائلتها في أجواء تجمع بين الدفء الأسري والفوضى اليومية، وتحيط بهم حقول الياسمين.

لكن هذا الاستقرار يبدأ في الاهتزاز عندما يعرض أحد ملاك الأراضي شراء أرض العائلة، الأمر الذي يشعل الخلافات بين أفرادها ويثير الشكوك حول مستقبلهم.

وتجد أمل نفسها أمام مفترق طرق، بين التمسك بالحياة التي نشأت فيها وبين التفكير في مستقبل مختلف، خاصة مع زيارة ابنة عمها القادمة من القاهرة، والتي تحمل معها صورة مغايرة للحياة وفرص الاستقلال والاختيار.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، قبل تقديم عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 12 نوفمبر 2026.