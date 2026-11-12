حسام داغر يحتفل بانطلاق عروض مسرحية «في حتة تانية» لأحمد مكي في الرياض

احتفل الفنان حسام داغر، بانطلاق عروض مسرحية «في حتة تانية» في العاصمة السعودية الرياض، والتي يشارك في بطولتها الفنان أحمد مكي، وسط تفاعل مع بداية عرض العمل.

ونشر حسام داغر صورة تجمعه بأحمد مكي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، احتفالا بانطلاق العروض، وشارك جمهوره أجواء انطلاق المسرحية.

وكان كشف الحساب الرسمي لموسم الرياض عن البوستر الدعائي للمسرحية، الذي تصدره الفنان أحمد مكي بمشاركة نخبة من نجوم المسرح، وسط أجواء كوميدية تعكس طبيعة العمل، الذي يُنتظر أن يقدم تجربة مسرحية مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، بمشاركة مصدفى غريب ومصطفى خاطر ومن إنتاج آلاء الغزالي.