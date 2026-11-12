اتحاد الكرة يتواصل مع يونس إبراهيم المحترف في برايتون ويقترب من معسكر مارس

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تواصل اتحاد الكرة مع يونس إبراهيم لاعب برايتون للانضمام للمنتخب المصري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: يونس إبراهيم وافق على الانضمام لمنتخب مصر الأول وليس الشباب ورحب بالتواجد في معسكر مارس الجاري.

وتابع: سيكون هناك محاولات قوية خلال الفترة المقبلة لانهاء أوراق اللاعب قبل معسكر مارس المقبل.

تدريبات منتخب مصر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن يُقام المران الأخير على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية على استعدادات الفراعنة قبل اللقاء، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى الظهور بصورة قوية خلال اللقاء، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة مشواره في التصفيات بصورة إيجابية، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر بداية قوية للمرحلة الجديدة تحت قيادة علي ماهر.