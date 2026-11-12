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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تنمية بشرية يحذر من مخاطر التعلق بالهاتف المحمول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

حذر الدكتور أحمد علام، خبير التنمية البشرية، من التأثيرات السلبية للإفراط في استخدام الهاتف المحمول، مؤكدًا أن الارتباط به أصبح وثيقًا في ظل احتوائه على مختلف تفاصيل الحياة اليومية، موضحًا أنه يحفز إفراز الدوبامين وينشط مركز المكافأة في المخ، ما يزيد الشعور بالمتعة والتعلق به، خاصة مع ترقب الرسائل والإشعارات والتفاعلات.

وأوضح علام، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الاستخدام المفرط للهاتف يؤثر سلبًا على التركيز والانتباه، ويقلل الإقبال على ممارسة الرياضة، ما قد يتسبب في مشكلات بالظهر والمفاصل والعينين، فضلًا عن التأثيرات النفسية الناتجة عن التعرض المستمر لمحتوى محبط أو محزن.

وأضاف أن التخلص من التعلق بالهاتف، فيما يعرف بـ«الديجيتال ديتوكس»، قد يصاحبه في البداية أعراض تشبه الانسحاب، لافتًا إلى وجود حالة تعرف باسم «النوموفوبيا»، وهي الخوف من الابتعاد عن الهاتف أو عدم القدرة على استخدامه، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي والتدرب تدريجيًا على الابتعاد عنه.

وفيما يتعلق باستخدام الأطفال للهواتف، أكد علام أن المنع الكامل ليس الحل المناسب في الوقت الحالي، خاصة أن حرمان الطفل منها قد يجعله مختلفًا عن أقرانه، مشددًا على ضرورة تقنين فترات الاستخدام ومراقبة المحتوى، موضحًا أن الطفل يمكن أن يستخدم الهاتف في سن 4 أو 5 سنوات للتواصل مع والديه، بينما يبدأ الاستخدام المحدود للمحتوى المناسب من سن 6 سنوات.

وشدد على أهمية توفير بدائل صحية تقلل تعلق الأطفال والشباب بالهواتف، مثل ممارسة الرياضة والهوايات وتنظيم الرحلات والزيارات للمعالم السياحية والحدائق، محذرًا في الوقت نفسه من دور الخوارزميات في توجيه المحتوى والإعلانات وفقًا لاهتمامات المستخدمين، بما يستدعي زيادة الوعي وعدم الانسياق وراء المحتوى المقترح باستمرار.

التنمية البشرية الهاتف المحمول المخ

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