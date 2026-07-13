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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإيطالي يانيك سينر يحتفظ بلقب "ويمبلدون" للتنس بعد الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف

الإيطالي يانيك سينر يحتفظ بلقب "ويمبلدون" للتنس بعد الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف
الإيطالي يانيك سينر يحتفظ بلقب "ويمبلدون" للتنس بعد الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف
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نجح لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر في الاحتفاظ بلقب بطولة "ويمبلدون"، بعدما تغلّب على بطل "رولان جاروس"، الألماني ألكسندر زفيريف، بثلاث مجموعات مقابل واحدة، في المباراة النهائية.
وعاد الإيطالي يانيك سينر، المُصنَّف الأول عالمياً، بقوة، بعد تعثره تحت درجات الحرارة المرتفعة في بطولة "رولان جاروس"، ليحقق لقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، إثر فوزه العاشر توالياً على زفيريف بنتيجة 6-7، و7-6، و6-3، و6-4.
وكان زفيريف، أول لاعب ألماني يبلغ نهائي فردي الرجال في "ويمبلدون" منذ بوريس بيكر عام 1995، يسعى لأن يصبح أول لاعب في عصر الاحتراف منذ عام 1968 يحرز لقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى مباشرة، بعد تتويجه بلقبه الأول في "رولان جاروس".
وبهذا الانتصار، انضم سينر إلى قائمة نادرة من اللاعبين، إذ أصبح عاشر لاعب في عصر الاحتراف ينجح في الدفاع عن لقب "ويمبلدون"، معززاً مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، في الوقت الذي يواصل فيه مطاردة غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز، صاحب السبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.
وجاءت المجموعة الأولى قوية ومثيرة، حيث تبادل اللاعبان الضربات القوية في جميع الأشواط الـ12، وسط أجواء دافئة وعاصفة نسبياً، قبل أن يرفع زفيريف من مستواه في الشوط الفاصل، ويحسمه بضربة أمامية قوية، ليحتفل بعد انتزاع المجموعة الأولى.
واستمر الأداء القوي من كلا اللاعبين، لكن علامات الإحباط بدأت تظهر على زفيريف في أواخر المجموعة الثانية، بينما بدا سينر أكثر حماساً وحيوية، ليفرض سيطرته في الشوط الفاصل ويحسم المجموعة، معادلاً النتيجة بمجموعتين لكل لاعب.
وقال سينر: "بدأ كلانا المباراة بشكل جيد للغاية، وكنا نرسل بقوة كبيرة.. أنا وفريقي الفني استعددنا بأفضل طريقة ممكنة، وأود أن أشكر جميع أفراد فريقي على الدعم الذي أحصل عليه".
وأضاف: "كانت مباراة نهائية رائعة مرة أخرى.. فالأمر يحتاج دائماً إلى لاعبين ليقدما عرضاً كبيراً.. حاولنا تقديم كل ما لدينا، وأنا سعيد جداً بالفوز، لكنني سعيد أيضاً بالمستوى الذي قدمناه".

لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر الاحتفاظ بلقب بطولة ويمبلدون بطل رولان جاروس الألماني ألكسندر زفيريف

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