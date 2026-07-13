ياسر إبراهيم: لا أحب تذكر مباراة الأرجنتين.. وليس لدي رغبة في مشاهدة هدفي

أكد ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، أنه لا يشعر برغبة في العودة لمشاهدة هدفه في شباك منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن الطريقة التي انتهت بها المباراة جعلت ذكرياتها غير محببة بالنسبة له، رغم أهمية الهدف الذي أحرزه خلال اللقاء.

وخلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، سُئل ياسر إبراهيم عن شعوره بعد التسجيل في مرمى منتخب الأرجنتين، وما إذا كان يحرص على مشاهدة الهدف بين الحين والآخر، باعتباره من أبرز أهدافه على المستوى الدولي.

وجاء رد مدافع المنتخب المصري واضحًا ومباشرًا، حيث قال إنه لا يعود لمشاهدة الهدف مطلقًا، مؤكدًا أن ما حدث في المباراة بعد ذلك جعله لا يرغب في استعادة تفاصيلها مرة أخرى.

وأوضح ياسر إبراهيم أن تسجيل هدف في مرمى منتخب بحجم الأرجنتين يُعد إنجازًا مهمًا لأي لاعب، إلا أن السيناريو الذي شهدته المواجهة ونتيجتها النهائية كان كفيلًا بأن يحول دون استمتاعه بهذه اللحظة أو الاحتفاظ بها كذكرى سعيدة.

وأشار إلى أن كرة القدم لا تتوقف عند تسجيل الأهداف فقط، وإنما ترتبط أيضًا بما تحققه الفرق من نتائج، وهو ما جعله يعتبر تلك المباراة من اللقاءات التي يفضل عدم تذكرها، رغم ما شهدته من لحظات مميزة على المستوى الشخصي.

وأضاف مدافع منتخب مصر، أن أي لاعب يشعر بالسعادة عند هز الشباك، لكن عندما تنتهي المباراة بطريقة لا تحقق الطموحات، فإن الإحساس بالفرحة يتراجع بشكل كبير، وتصبح الذكريات مرتبطة بما حدث للفريق أكثر من الإنجاز الفردي.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن تركيزه دائمًا يكون على مصلحة المنتخب وتحقيق الانتصارات، معتبرًا أن نجاح الفريق هو الأهم، وأن الأهداف الفردية لا تكتمل قيمتها إلا إذا ساهمت في تحقيق نتيجة إيجابية تُسعد الجماهير



