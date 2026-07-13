استنيته لآخر لحظة.. مصطفى شوبير يكشف تفاصيل التصدي لركلة جزاء ميسي

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، كواليس تصديه لركلة الجزاء التي سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة الفراعنة والأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الأمر كان يعتمد على الدراسة والتركيز، إلى جانب التوفيق.

وقال شوبير، خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بتفرج على ميسي وهو بيشوط ضربات الجزاء، وهو توفيق في الأول وفي الآخر مش شطارة خالص. صديت بتاعة ميسي ومصدتش ولا كورة في ماتش أستراليا. ميسي خد خطوة، استنيت لآخر لحظة وقررت إنها شمال وتصديت ليها، والتوقيت كان مهم جدًا والتوقع كان صح".

وتأتي تصريحات شوبير بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حيث نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، قبل أن يودعوا البطولة عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، تكريمًا لما قدموه خلال البطولة.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه المنتخب، والذي حظي بإشادة جماهيرية وإعلامية واسعة، بعد كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.