بمشاركة الوفد المصري.. «فيفا» يختتم ورشة عمل تطوير كرة القدم الأفريقية في تونس

اختتم الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فعاليات ورشة العمل التي أُقيمت في تونس، بهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، والتركيز على المرحلة المقبلة من حيث التنظيم، وتنفيذ الاستراتيجيات العامة، وتطوير المحتوى العلمي لرخص وشهادات المدربين.

وشهدت الورشة اهتمامًا خاصًا بضرورة تفعيل كرة القدم المدرسية، بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب في القارة الأفريقية.

كما تضمنت الفعاليات عرض الخطط الإستراتيجية للاتحادات الـ26 المشاركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال إعداد الاستراتيجيات وتطويرها، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة كرة القدم الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الورشة وفد مصري ضم كلًا من: الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وصلاح علي، مسئول المسابقات.

واستمرت الورشة لمدة 4 أيام، بإجمالي 36 ساعة عمل، شهدت مناقشات مكثفة حول آليات تطوير كرة القدم الأفريقية، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، وتبادل الرؤى بشأن الخطط المستقبلية لتطوير اللعبة.