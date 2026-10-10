منتخب الناشئين يهزم الاتحاد السكندري مواليد 2007 وديا

فاز منتخب مصر، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف ودياً على الاتحاد السكندري، مواليد 2007، بهدف نظيف، أحرزه زياد سعودي، في المباراة التي أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج للناشئين.

وشهدت المباراة تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، ومحمد يوسف، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب إلى قطر، يوم 14 أكتوبر الحالي، للمشاركة في البطولة، التي تقام من 17 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل، ويخوض منافسات الدور الأول، ضمن المجموعة الأولى، بجانب: السعودية والعراق والكويت واليمن.