أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إبرام اتفاقية استثمارية مهمة مع قطر، تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات الكندية إلى السوق القطرية، التي يبلغ حجم اقتصادها نحو 300 مليار دولار، وتوفير حماية أكبر لاستثماراتها، فضلًا عن جذب استثمارات تسهم في توفير فرص عمل داخل كندا.

وقالت أناند، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم / الأربعاء / ، إن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، وتمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضافت أن كندا تقدر الدور الذي تضطلع به قطر في الوساطة بمنطقة الخليج، مشيرة إلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون لدعم جهود إحلال السلام في المنطقة، موضحة أن البلدين وقعا أيضًا اتفاقية لمساعدة المواطنين الكنديين الموجودين في أفغانستان على الحصول على الخدمات القنصلية عند الحاجة، وأكدت أن الاتفاقات الجديدة تمثل انطلاقة نحو شراكة أقوى بين البلدين، بعد أكثر من 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثانى بحث، أمس الثلاثاء، في أوتاوا، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما توسيع فرص التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.