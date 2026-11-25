أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين والولايات المتحدة عقدتا الاجتماع الأول لمجموعة العمل الزراعي - التابعة لمجلس التجارة الصيني-الأمريكي - في بكين هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة - في بيان نشرته اليوم الأربعاء - إن الجانبين أجريا محادثات "صريحة ومعمقة وبناءة" حول التجارة الزراعية، والوصول إلى الأسواق، واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن هذه المحادثات جاءت استنادا إلى التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اللقاء بين قائدي البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين سيواصلان التواصل من خلال مجموعة العمل لمعالجة مخاوف كل طرف في القطاع الزراعي، مؤكدة أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز التطور الصحي والمستقر والمستدام للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

يذكر أن مجلس التجارة الصيني-الأمريكي كان قد عقد اجتماعه الأول عبر تقنية الاتصال المرئي في 13 نوفمبر الجاري، حيث ناقش قضايا شملت التعريفات الجمركية، والتجارة الزراعية، وإطارا لخفض متبادل للتعريفات الجمركية يغطي سلعا بقيمة تقارب 30 مليار دولار من جانب كل طرف.