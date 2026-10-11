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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سنة أولى قمة.. عموتة ونجوم جدد على موعد مع ديربي الأهلي والزمالك

الحسين عموتة
الحسين عموتة
إسراء أشرف

تحمل القمة 133 بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، طابعًا خاصًا لعدد من الوجوه الجديدة في صفوف الفريقين، التي تستعد لخوض تجربتها الأولى في واحدة من أهم المواجهات بتاريخ الكرة المصرية.

ولا تقتصر التجربة الجديدة على اللاعبين فقط، إذ يخوض المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، أول مباراة قمة أمام الزمالك منذ توليه قيادة الفريق الأحمر، في اختبار مهم له أمام الغريم التقليدي، بعدما قاد الأهلي في مبارياته السابقة هذا الموسم دون خسارة.

الحسين عموتة و7 وجوه جديدة في الأهلي

يدخل الأهلي القمة بمجموعة من العناصر التي تستعد للظهور للمرة الأولى أمام الزمالك بقميص الفريق الأحمر، وتضم:

المغربي سفيان بنجديدة.
الجزائري منصف بقرار.
علي محمود.
هادي رياض.
توفيق محمد.
أقطاي عبد الله.
محمود صلاح.

على الجانب الآخر، تضم قائمة الزمالك أسماء تستعد لخوض القمة للمرة الأولى، وهي:

أحمد حسام.
محمود جهاد.
محمد حمد.
محمد فرج.
التونسي أحمد الجفالي.

وتأتي المواجهة في توقيت مهم للفريقين، بعدما جمع كل منهما 13 نقطة في أول خمس جولات، مع تقدم الزمالك إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري موسم 2026-2027.

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