المحظور والمسموح.. خريطة دخول جماهير الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة في القمة 133

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 133، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة تجمع بين صراع النقاط وحسابات الصدارة، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.

خريطة دخول جماهير الأهلي والزمالك

وحددت الترتيبات التنظيمية بوابات دخول جماهير الفريقين وفقًا لفئات التذاكر، لتسهيل الوصول إلى المدرجات وتنظيم حركة المشجعين داخل محيط استاد القاهرة الدولي.

جماهير الزمالك:

* الدرجة الثانية والثالثة يمين: بوابات النصر بطريق الأوتوستراد.

* الدرجة الأولى والمقصورة: بوابات آل رشدان.

جماهير الأهلي:

* الدرجة الثانية والثالثة شمال: بوابات صلاح سالم.

* الدرجة الأولى والمقصورة شمال: بوابات آل رشدان.

ومن المقرر فتح أبواب الاستاد في الثالثة عصرًا، قبل انطلاق المباراة بخمس ساعات، على أن تبدأ المواجهة في الثامنة مساءً.

الممنوعات والمسموحات داخل استاد القاهرة

تشمل قائمة الممنوعات الشماريخ والألعاب النارية والزجاجات، إلى جانب جميع المواد القابلة للاشتعال، بينما يُسمح باصطحاب المواد البلاستيكية والأطعمة، وفقًا للتعليمات المحددة لدخول الجماهير.

القمة وصراع صدارة الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد فوزه في مبارياته الخمس الأولى.

ويمنح الانتصار أيًا من القطبين فرصة الوصول إلى 16 نقطة والتقدم إلى الصدارة مؤقتًا، إذا ظل رصيد بيراميدز دون تغيير، فيما يرفع التعادل رصيد الفريقين إلى 14 نقطة، ليبقى الفريق السماوي في المقدمة.

وتُجرى تغطية تلفزيونية للمباراة باستخدام وحدتي بث بتقنية HD و20 كاميرا، لنقل تفاصيل القمة من زوايا مختلفة داخل استاد القاهرة، في مواجهة تتجاوز أهميتها المنافسة التقليدية بين الأهلي والزمالك، وتمتد إلى سباق المراكز الأولى في الدوري.