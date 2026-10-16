اجتماع فني للأهلي وكيتارا الأوغندي خلال ساعات قبل مواجهة الكونفدرالية

يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بحضور ممثلي الفريقين وطاقم التحكيم ومراقب المباراة، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجهات المنظمة، للاتفاق على جميع الترتيبات النهائية الخاصة بالمواجهة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام كيتارا الأوغندي غدًا السبت، في بداية مشواره بالبطولة القارية، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، وتساعده على الاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

تحديد الزي الرسمي وموعد وصول الفريقين إلى الملعب

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفني مناقشة عدد من التفاصيل التنظيمية المهمة، في مقدمتها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة، والاتفاق على التوقيت النهائي لانطلاق اللقاء، بالإضافة إلى اعتماد الزي الرسمي الذي سيرتديه كل فريق خلال المواجهة، وكذلك الزي الخاص بحارسي المرمى.

كما يتضمن الاجتماع تحديد الممرات المخصصة لدخول اللاعبين والأجهزة الفنية، ومناقشة ترتيبات تحرك الفريقين داخل الملعب، بما يضمن الالتزام باللوائح المنظمة للمسابقة الأفريقية وتجنب أي مشكلات تنظيمية قبل انطلاق المباراة.

ترتيبات أمنية وتنظيمية قبل مواجهة الأهلي وكيتارا

ويتطرق الاجتماع أيضًا إلى الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتعلقة بالمباراة، بما يشمل تنظيم دخول وخروج اللاعبين والأجهزة الفنية، وتأمين غرف الملابس ومحيط الملعب، إلى جانب وضع الترتيبات اللازمة لحضور الجماهير وممثلي وسائل الإعلام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان إقامة المباراة في أجواء مناسبة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لخروج المواجهة بالشكل التنظيمي المطلوب.

الأهلي يستهدف بداية قوية في الكونفدرالية

ويحرص مسؤولو الأهلي على الانتهاء من جميع التفاصيل التنسيقية قبل المواجهة، من أجل توفير أفضل الأجواء الممكنة للاعبين والجهاز الفني، ومساعدتهم على التركيز في المباراة وتحقيق الهدف المنشود.

ويطمح المارد الأحمر إلى تقديم أداء قوي أمام كيتارا الأوغندي، والعودة بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب، ضمن سعيه للمنافسة بقوة على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي