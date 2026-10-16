سفير مصر في أوغندا: الأهلي يحظى باهتمام كبير قبل مواجهة كيتارا

أكد السفير شريف الجمال، سفير مصر في أوغندا، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تستعد بشكل جيد لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية حرصت على استقبال البعثة في العاصمة كمبالا وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإقامتها.

وقال شريف الجمال، في تصريحات للإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن بعثة الأهلي تتدرب بصورة جيدة، مؤكدًا أن السفارة تتابع جميع الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالفريق، في ظل أجواء حماسية واهتمام كبير بالمباراة.

وأضاف السفير المصري في أوغندا أن المواجهة تحظى باهتمام من جانب الجالية المصرية والجماهير الأوغندية، التي تحرص على الاحتفاء بالنادي الأهلي، صاحب التاريخ الكبير والإنجازات البارزة في القارة الإفريقية.

وأوضح الجمال أن معظم أفراد الجالية المصرية يقيمون في العاصمة كمبالا، بينما تُقام المباراة على بُعد نحو خمس ساعات من العاصمة، مشيرًا إلى إمكانية حضور عدد من أبناء الجالية لمساندة الأهلي خلال اللقاء.

وتحدث السفير شريف الجمال عن الأجواء المناخية في أوغندا، مؤكدًا أنها جيدة للغاية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية، وهو ما يوفر ظروفًا مناسبة لاستعدادات الفريق قبل المباراة.

وأشار إلى أن إدارة النادي الأهلي أظهرت قدرًا كبيرًا من التنظيم، بعدما تواصلت مع السفارة المصرية في أوغندا قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد المباراة، الأمر الذي ساهم في تجهيز جميع الترتيبات اللازمة قبل وصول البعثة.

وأضاف أن السفارة عقدت لقاءات مع السلطات المحلية والجهات الأمنية، وجرى إطلاعهم على مختلف التجهيزات المطلوبة قبل وصول الجهاز الإداري للنادي، مؤكدًا أن التنسيق شمل جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الصحية والفندق والإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية.

وشدد الجمال على أن التواصل المبكر من جانب النادي الأهلي ساعد السفارة في استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة قبل وصول البعثة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للفريق خلال وجوده في أوغندا.

وعن المنافس الأوغندي، أوضح السفير شريف الجمال أن فريق كيتارا يحتل المركز الثامن في جدول الدوري، لكنه شدد على أن جميع الأندية تسعى إلى تقديم أفضل ما لديها عندما تواجه الأهلي، نظرًا لقيمة المباراة وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر أندية القارة الإفريقية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية، فضلًا عن قدرته على التعامل مع حماس المنافسين وامتصاص الضغط خلال المباريات، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على التعامل مع المواجهة في ظل خبراته وإمكاناته الكبيرة.