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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس رد اتحاد الكرة على الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من بيان القلعة البيضاء، والرد المنتظر إرساله إلى النادي بشأن عدد من النقاط المتعلقة بالمباراة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن اتحاد الكرة حصل على رد رسمي من لجنة الحكام بشأن ما ورد في بيان نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار التعامل مع الملاحظات التي أثارها النادي حول إدارة المباراة.

وأوضح أن لجنة الحكام أبلغت اتحاد الكرة بأسباب الاستعانة بالحكم السلوفيني لإدارة اللقاء، مشيرًا إلى أن عددًا من الاتحادات الأوروبية اعتذر عن إرسال حكام، إلى جانب ارتباط حكام النخبة في أوروبا بإدارة مباريات مهمة ضمن بطولات الأندية الأوروبية.

وأضاف أن الخطاب المنتظر إرساله إلى نادي الزمالك لن يتضمن التطرق إلى تحليل الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، باعتبار أن تقدير هذه الحالات يخضع لرؤية الحكم وتقييمه أثناء إدارة اللقاء.

وفيما يتعلق بطلب الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، كشف أمير هشام أن قرار إتاحة التسجيلات لم يُحسم رسميًا حتى الآن.

وأشار إلى أن اتخاذ قرار بشأن سماع تسجيلات تقنية الفيديو يتطلب موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولا يندرج ضمن اختصاص لجنة الحكام وحدها.

أزمة مباراة القمة والزمالك الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك السلوفيني الاتحاد المصري

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