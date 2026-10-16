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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الزمالك لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة القارية.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، حيث يطمح الفريق الأبيض إلى الخروج بنتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة.

ويدخل الزمالك المواجهة وسط رغبة كبيرة في تحقيق الفوز أو العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار، لتسهيل مهمته في لقاء العودة، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.

الزمالك يبحث عن نتيجة إيجابية خارج الديار

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس، إلى جانب الحد من خطورة الجيش الرواندي، الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

ويأمل معتمد جمال في ظهور لاعبيه بمستوى مميز، يساعد الفريق على فرض أسلوبه داخل الملعب والعودة إلى القاهرة بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب الحاسمة.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تفوق على فريق إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي، ليواصل مشواره في البطولة القارية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجيش الرواندي

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، مع المفاضلة بين إيشو وأحمد شريف لشغل المركز الهجومي الأخير.

ويترقب جمهور الزمالك ظهور الفريق في أولى مواجهاته بهذا الدور، وسط آمال بتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب، وتدعم طموحاته في مواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا

الزمالك الجيش الرواندي اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

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