6 أرقام قياسية تطارد ميسي قبل الاعتزال.. 1000 هدف والكرة الذهبية التاسعة

رغم المسيرة الاستثنائية التي قدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، وما حققه من بطولات وأرقام قياسية جعلته أحد أبرز أساطير كرة القدم، لا يزال النجم الأرجنتيني أمام مجموعة من التحديات التي يسعى إلى تحقيقها قبل نهاية مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وبعد أكثر من عقدين من التألق مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، يواصل ميسي مطاردة إنجازات جديدة، أبرزها الفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة، والوصول إلى 50 لقبًا في مسيرته، وتسجيل 1000 هدف، إلى جانب بلوغ 500 تمريرة حاسمة، وفقًا لتقرير نشرته مجلة «سبورتس إليستريتد» الأمريكية.

وتتنوع الأرقام التي يسعى قائد إنتر ميامي إلى تحقيقها بين إنجازات بات قريبًا منها، وأخرى تتطلب استمرار تألقه خلال المواسم المقبلة، في ظل عدم إعلانه الاعتزال حتى الآن.

يطمح ليونيل ميسي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما توج بها 8 مرات، ليصبح أكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة في التاريخ، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ5 كرات ذهبية.

ويمثل الفوز بالجائزة للمرة التاسعة فرصة أمام النجم الأرجنتيني لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، إلا أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بمستواه الفردي، ونتائج فريقه، والألقاب التي يحققها خلال الموسم.

وتناول التقرير أيضًا تكهنات بشأن إمكانية إعادة إحياء جائزة تاريخية مرتبطة بأفضل اللاعبين، بالتزامن مع مرور 40 عامًا على منح ألفريدو دي ستيفانو جائزة عام 1989، مع عدم وجود إعلان رسمي يؤكد عودتها.

ميسي يقترب من اللقب الـ50 في مسيرته

على مستوى البطولات الجماعية، يقترب ميسي من تحقيق إنجاز جديد، بعدما وصل رصيده إلى 49 لقبًا، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، ليصبح على بعد لقب واحد من بلوغ حاجز 50 بطولة.

وحقق قائد إنتر ميامي العديد من الألقاب خلال مسيرته مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب إنجازاته مع منتخب الأرجنتين وتجربته الحالية في الدوري الأمريكي.

ويمنح استمراره مع إنتر ميامي فرصة لإضافة بطولة جديدة إلى سجله، إلا أن تحقيق هذا الإنجاز يرتبط بنتائج الفريق في المنافسات المقبلة.

500 جائزة لأفضل لاعب في المباراة

يقترب ميسي أيضًا من الوصول إلى 500 جائزة لأفضل لاعب في المباراة، بعدما حصد 464 جائزة، وفقًا للتقرير، ليحتاج إلى 36 جائزة إضافية لبلوغ الرقم المستهدف.

ويعكس هذا الإنجاز مدى تأثير النجم الأرجنتيني في المباريات، وقدرته على صناعة الفارق سواء بالتسجيل أو صناعة الفرص أو التحكم في إيقاع اللعب.

وتظل فرص وصوله إلى هذا الرقم مرتبطة باستمراره في المشاركة وتقديم مستويات قوية مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

الركلات الحرة.. ميسي على بعد هدفين من الرقم القياسي

يقترب ليونيل ميسي من الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من الركلات الحرة، بعدما وصل رصيده إلى 76 هدفًا، وفقًا للإحصاءات التي استند إليها التقرير.

ويفصله هدفان عن معادلة الرقم المسجل باسم البرازيلي مارسيلينيو كاريوكا، الذي يتصدر القائمة برصيد 78 هدفًا، بينما يحتاج ميسي إلى تسجيل 3 أهداف جديدة من الركلات الحرة لتجاوز الرقم والانفراد بالصدارة.

وأصبحت الركلات الحرة إحدى أبرز أسلحة ميسي الهجومية على مدار مسيرته، بفضل دقته في التسديد وقدرته على توجيه الكرة إلى الزوايا الصعبة، وهو ما يمنحه فرصة لمواصلة مطاردة هذا الإنجاز.

1000 هدف في مسيرة ميسي.. إنجاز تاريخي ينتظره

يمثل الوصول إلى 1000 هدف أحد أبرز التحديات التي يسعى ميسي إلى تحقيقها قبل الاعتزال، في إنجاز قد يضيف محطة استثنائية جديدة إلى مسيرته الطويلة.

وبحسب الأرقام الواردة في تقرير «سبورتس إليستريتد»، سجل النجم الأرجنتيني 934 هدفًا خلال مسيرته، ليحتاج إلى 66 هدفًا إضافيًا للوصول إلى حاجز الألف هدف.

وجاءت أهداف ميسي مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، إلى جانب منتخب الأرجنتين، الذي قاده لتحقيق العديد من الإنجازات الكبرى.

ويتوقف تحقيق هذا الرقم على استمراره في الملاعب، ومعدل تسجيله للأهداف، وعدد المباريات التي سيخوضها خلال المواسم المقبلة.

500 تمريرة حاسمة.. ميسي يطارد إنجازًا استثنائيًا

لا تقتصر طموحات ميسي على تسجيل الأهداف، إذ يسعى أيضًا إلى الوصول إلى 500 تمريرة حاسمة خلال مسيرته، بعدما بلغ رصيده 427 تمريرة حاسمة، وفقًا للتقرير.

ويحتاج قائد إنتر ميامي إلى 73 تمريرة حاسمة إضافية لتحقيق هذا الإنجاز، الذي يعكس قدرته على صناعة الفرص ومساعدة زملائه على التسجيل، إلى جانب دوره التهديفي.

وشكلت صناعة الأهداف أحد أبرز عناصر تفوق ميسي مع برشلونة، قبل أن يواصل تقديم هذا الدور مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

ويجمع الوصول إلى 1000 هدف و500 تمريرة حاسمة بين أبرز جوانب تفوق النجم الأرجنتيني، الذي تميز طوال مسيرته بقدرته على التسجيل وصناعة اللعب في آن واحد.

6 محطات تاريخية تنتظر ميسي قبل الاعتزال

تكشف الأرقام الواردة في التقرير عن مجموعة من الإنجازات التي لا يزال ليونيل ميسي يطاردها، رغم ما حققه من بطولات وجوائز وأرقام قياسية على مدار مسيرته.

وتتمثل أبرز هذه المحطات في الفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة، والوصول إلى 50 لقبًا، وحصد 500 جائزة لأفضل لاعب في المباراة، والانفراد بالرقم القياسي للأهداف من الركلات الحرة، وتسجيل 1000 هدف، وبلوغ 500 تمريرة حاسمة.

وتظل إمكانية تحقيق هذه الإنجازات مرتبطة باستمرار ميسي في الملاعب، وحالته الفنية والبدنية، وقدرته على الحفاظ على تأثيره مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

وبين الألقاب والأرقام الفردية، يواصل النجم الأرجنتيني السعي إلى إضافة فصول جديدة إلى مسيرته الاستثنائية، التي جعلته أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم.